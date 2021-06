Esce di casa e fa perdere tracce, in Salento si cerca 86enne (Di lunedì 28 giugno 2021) Lecce - Si chiama Cesario Lazzari, l'86enne di cui non si hanno più notizie dalle prime ore di questa mattina, da quando è uscito dalla sua abitazione di San Cassiano, in Salento, senza farvi più ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Lecce - Si chiama Cesario Lazzari, l'di cui non si hanno più notizie dalle prime ore di questa mattina, da quando è uscito dalla sua abitazione di San Cassiano, in, senza farvi più ...

Advertising

STnews365 : Tennis, nulla da fare per Cecchinato a Wimbledon. L'italiano si arrende in tre set al giocatore di casa, l'inglese… - louisvarm : @FVLMINE ma Louis non esce di casa - iovoglioharold : RT @Idonotcombdolls: Sono così pieno dell’esaltazione che mi ritrovo qui sopra ad ogni gol di una sega a caso dell’Atalanta che ormai godo… - nonnaangela60 : RT @simonegraziosi2: Esce di casa e sparisce, Chiara trovata morta a 16 anni in Valsamoggia: si indaga per omicidio - MazziottaFabio : la mascherina, simbolo del Covid, ormai fa parte della nostra quotidianità.... la gente non esce più da casa se pri… -