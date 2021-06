Governo: Della Vedova, ‘sostegno pieno a Draghi, serve progetto politico’ (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Costruiamo, a partire dal sostegno pieno e non reticente al Governo Draghi e alla sua agenda di riforme, un progetto politico comune di movimenti e personalità alternativi ai sovranisti e distinti e distanti dai populisti. Si può, si deve”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di +Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Costruiamo, a partire dal sostegnoe non reticente ale alla sua agenda di riforme, unpolitico comune di movimenti e personalità alternativi ai sovranisti e distinti e distanti dai populisti. Si può, si deve”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto, di +Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - iltirreno : Il segretario generale della Cisl dal palco in piazza Santa Croce a Firenze - Regione_Sicilia : 'Il governo della Regione': Tre anni di lavoro per la #Sicilia #Palermo #governoMusumeci - VitantonioFr : RT @SimoneFana: Per chiarire: il blocco dei licenziamenti non ha alcun costo per le imprese, semplicemente perché hanno come contropartita… - DomRaimondi1 : RT @kittesencul: Solo in Italia è consentito nominare al governo, come consiglieri di Palazzo Chigi o per valutare l'impatto della più gran… -