(Di domenica 27 giugno 2021) Sono ore decisive, per ladoria: entro mercoledì la società piazzerà due colpi: in panchina è fatta per l'ex Parma Roberto D'. Pronto un biennale intorno agli 800 mila euro a stagione. Sarà ...

Advertising

AnsaLiguria : D'Aversa e Faggiano per la Samp, operazioni slegate. Entro mercoledì attesa l'ufficialità ingaggio #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa e Faggiano vicini, operazioni slegate: la situazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa e Faggiano vicini, operazioni slegate: la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa e Faggiano vicini, operazioni slegate: la situazione - apetrazzuolo : SAMPDORIA - D'Aversa e Faggiano vicini, operazioni slegate: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa Faggiano

... in panchina è fatta per l'ex Parma Roberto D'. Pronto un biennale intorno agli 800 mila euro a stagione. Sarà anche contemporaneamente ufficializzato l'ingresso come ds di Daniele. ...Il nome più caldo resta quello di Roberto D'con le prossime 48 ore che saranno decisive. ... Danielepronto a seguirlo nell'organigramma dirigenziale doriano. Ferrero ha trovato l'...Sampdoria, doppio colpo in entrata nell'organigramma tecnico: D'Aversa e Faggiano in arrivo. Ma sono operazioni slegate ...Sono ore decisive, per la Sampdoria: entro mercoledì la società piazzerà due colpi: in panchina è fatta per l'ex Parma Roberto D'Aversa. Pronto un biennale intorno agli 800 mila euro a stagione. Sarà ...