Mercato Napoli – Basic in pole per la mediana: c’è già l’intesa con l’agente (Di sabato 26 giugno 2021) Mercato Napoli, Basic è in pole per la mediana c'è già l'intesa di massima con l’agente; ha il contratto in scadenza tra un anno col Bordeaux L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 giugno 2021)è inper lac'è già l'intesa di massima con; ha il contratto in scadenza tra un anno col Bordeaux L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli valuta Emerson e Tsimikas, può spuntare un nome a sorpresa' - cn1926it : #Maksimovic e #Hysaj in uscita: le loro possibili destinazioni -#SKY - enzogoku69 : @AngeloNapoli11 Non servono collette ma se leggi quanto sotto capirai perché il Napoli, come le altre, non può inve… - enzogoku69 : @Peppedema921 Lascia stare i giornalisti, prendi il bilancio del Napoli che è pubblico guarda costi e quote ammorta… - CalcioNapoli24 : -