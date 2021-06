"Combatteremo il nazismo". Capitan Chiellini, una gaffe disastrosa dopo il "no" all'inginocchiamento (Di sabato 26 giugno 2021) In ginocchio o no? Alla fine la nazionale italiana ha deciso per il no, chiudendo il caso relativo al gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter. Alla vigilia dell'ottavo di finale con l'Austria a Euro 2020, Leonardo Bonucci aveva preannunciato una riunione di squadra per decidere il da farsi, dopo che contro il Galles cinque azzurri hanno deciso di aderire alla causa inginocchiandosi. Stavolta contro l'Austria sono rimasti tutti in piedi. Il motivo lo ha spiegato Giorgio Chiellini, Capitano tenuto fuori da Roberto Mancini per un piccolo problema fisico: “Non c'è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) In ginocchio o no? Alla fine la nazionale italiana ha deciso per il no, chiudendo il caso relativo al gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter. Alla vigilia dell'ottavo di finale con l'Austria a Euro 2020, Leonardo Bonucci aveva preannunciato una riunione di squadra per decidere il da farsi,che contro il Galles cinque azzurri hanno deciso di aderire alla causa inginocchiandosi. Stavolta contro l'Austria sono rimasti tutti in piedi. Il motivo lo ha spiegato Giorgioo tenuto fuori da Roberto Mancini per un piccolo problema fisico: “Non c'è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la ...

