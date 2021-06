Olanda | Wijnaldum | “La libertà di espressione è limitata | felice di poter aiutare chi ha bisogno”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Georginioè intervenuto in conferenza stampa riguardo al tema legato all’utilizzo di fasce da capitano con i colori dell’arcobaleno per sensibilizzare l’importanza della difesa dei diritti alla comunità LGBTQ. Anche l’olandese utilizzerà una fascia con i colori dell’arcobaleno negli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca. “Questa fascia significa tanto, specialmente perché siamo i difensori della diversità. ‘One love’ significa che c’è un amore universale, nessuno è escluso. Si è liberi di essere e di esprimere se stessi. Questaè stata, siamo felici dichi ha ...

Advertising

sportface2016 : #EURO2020 #Olanda, #Wijnaldum: 'La libertà di espressione è limitata, felice di poter aiutare' - lockon_cc07 : RT @CorSport: #Wijnaldum duro: 'Se sento ululati razzisti esco dal campo' ?? - gnomini : RT @sportmediaset: Olanda, #Wijnaldum: 'Se a Budapest ci saranno atti razzisti, uscirò dal campo'. #SportMediaset - dinopagano74 : Il mio pronostico su Olanda Repubblica Ceca è 3-1 marcatori G. Wijnaldum,P. Schick #TwittEuro20 #G.Wijnaldum #P.Sch… - NEG_Zone : Il capitando dell'Olanda scenderà in campo nel prossimo incontro a Budapest con la fascia arcobaleno al braccio: «C… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Wijnaldum

Il centrocampo ideale vede schierato Yarmolenko (Ucraina),), Shaquiri (Svizzera) e Forsberg (Svezia). In attacco l'ex romanista Schick (Repubblica Ceca), la star del Portogallo ...Liverpool(getty images) tutte le notizie diLeggi i commenti Europei 2021: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...Georginio Wijnaldum è intervenuto in conferenza stampa riguardo al tema legato all'utilizzo di fasce da capitano con i colori dell'arcobaleno per sensibilizzare l'importanza della difesa dei diritti a ...(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nell'undici ideale a Euro 2020 c'è un posto per Gianluigi Donnarumma. E' il portiere azzurro l'unico rappresentante dell'Italia di Mancini ...