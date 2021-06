Letta: 'Mai più un governo con Salvini e Lega, ora caso eccezionale' (Di giovedì 24 giugno 2021) I continui scontri hanno portato Letta a una spaccatura con Salvini, ma per il bene dell'Italia adesso non è momento di fratture. "Non voglio più trovarmi nella condizione di governo che preveda un'... Leggi su globalist (Di giovedì 24 giugno 2021) I continui scontri hanno portatoa una spaccatura con, ma per il bene dell'Italia adesso non è momento di fratture. "Non voglio più trovarmi nella condizione diche preveda un'...

Advertising

pfmajorino : Pd, Letta: ' Mai più al governo con Salvini e la Lega' - repubblica : Pd, Letta: ' Mai più al governo con Salvini e la Lega' - CarloCalenda : Un giorni mi spiegherete perché il @pdnetwork non ha ritenuto indispensabili le primarie a Napoli in vista dell’all… - paolamleone : RT @PaoloBorg: Mai un accenno da parte di Letta a quelle riforme promesse da Zingaretti che dovevano completare il taglio dei parlamentari… - 2014Monaco : RT @alessiobenzi: Complimenti a #Letta che è riuscito a dividere gli italiani nell’unica cosa che non ci ha mai diviso: la Nazionale di cal… -