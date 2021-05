Lorella Boccia, una figlia con un futuro da scrivere: “Libera di essere ciò che vuole” (Di lunedì 24 maggio 2021) Il pancione cresce e le forme si definiscono pian piano, ma Lorella Boccia ha già le idee molto chiare sul futuro della bambina che sta per mettere al mondo. La gravidanza della conduttrice di Venus Club procede a gonfie vele e non potrebbe esserne più felice. Lorella, infatti, sarà madre per la prima volta a ottobre ma è già sicura di quello che vuole per sua figlia, che crescerà con un futuro libero da paure e discriminazioni. “Vorrei che fosse Libera di essere ciò che vuole”, ha raccontato al settimanale Grazia, e sarà cresciuta con i valori che Lorella Boccia stessa ha ricevuto dalla sua famiglia. L’amata conduttrice – e ballerina – è stata allevata da una famiglia di sole donne, ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 maggio 2021) Il pancione cresce e le forme si definiscono pian piano, maha già le idee molto chiare suldella bambina che sta per mettere al mondo. La gravidanza della conduttrice di Venus Club procede a gonfie vele e non potrebbe esserne più felice., infatti, sarà madre per la prima volta a ottobre ma è già sicura di quello cheper sua, che crescerà con unlibero da paure e discriminazioni. “Vorrei che fossediciò che”, ha raccontato al settimanale Grazia, e sarà cresciuta con i valori chestessa ha ricevuto dalla sua famiglia. L’amata conduttrice – e ballerina – è stata allevata da una famiglia di sole donne, ...

