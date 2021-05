Maldini | «Dimentichiamo il Milan di Berlusconi Donnarumma? Non posso parlare»

(Di domenica 23 maggio 2021) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta Paolo, direttore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. CHAMPIONS LEAGUE – «Nessuno può smentire il fatto che sia un traguardo meritato. L’abbiamo fatto credendoci e soffrendo. Siamo i più giovani d’Italia e dobbiamo far dimenticare ildi. Sono tempi diversi e investimenti diversi: ci siamo dovuti reinventare. Non abbiamo rimpianti. Le difficoltà ci sono state ma siamo stati premiati per le nostre scelte. Abbiamo agito di concerto e ci siamo salvaguardati anche nei momenti difficili». PIOLI – «Non c’è mai stata una messa in discussione di Pioli. Quello che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Dimentichiamo

Calcio News 24

Altri colpi indovinati da: Diaz, Kalulu, Dalot, Tutti promossi, ma ancora per diventare top,... Ovviamente nonPioli, l'uomo che sussurrava ai Cavalli: dobbiamo solo avere fiducia ......nel maxitorneo presieduto da Florentino Perez è il direttore tecnico del Milan Paolo, un ... La meritocrazia va messo al primo posto, e noni tifosi. Facciamo calcio per loro. I ...Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione in Champions League conquistata sul campo dell'Atalanta. Le sue parole: Credo ...Il Milan festeggia il ritorno in Champions League, arrivato grazie al successo in casa dell'Atalanta all'ultima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, ...