Maya Weug | la prima pilota donna della Ferrari Driver Academy debutta in Formula 4

Advertising

PrimaCommunica2 : Automobilismo: la scia rosa di Iron Linx si allunga con l'ingresso di della 16enne spagnola Maya Weug - FormulaPassion : #F4 | @WeugMaya ha concluso il suo primo weekend di gara in monoposto sul circuito del Paul Ricard - FormulaPassion : #F4 | Tim Tramnitz ha vinto Gara-2 e Gara-3 sul circuito del Paul Ricard, mentre in Gara-1 ha prevalso il russo del… - egidio_gialdini : Maranello, venerdì 14 maggio 2021 La sedicenne olandese, prima ragazza ad essere ammessa nella FERRARI Driver Acade… -

Ultime Notizie dalla rete : Maya Weug

GQ Italia

Doriane entra nel team dopo aver impressionato durante la fase finale delle selezioni del FIA Girls on Track " Rising Stars, che ha premiato, protagonista lo scorso fine settimana del suo ...Doriane entra nel team dopo aver impressionato durante la fase finale delle selezioni del FIA Girls on Track " Rising Stars, che ha premiato, protagonista lo scorso fine settimana del suo ...BOLOGNA - Motori ormai caldi per le Iron Dames, il gruppo al femminile delle drivers del team Iron Lynx che quest’anno si prepara sulla griglia di partenza del Ferrari Challenge Europe, nella Micheli ...NewTuscia – Primo equipaggio tutto al femminile a partecipare al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup Doriane ...