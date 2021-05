Eurovision 2021 | Maneskin trionfano

(Di domenica 23 maggio 2021) Ivincono l’Song Contest. La band rock romana, che ha partecipato con la canzone ‘Zitti e buoni’, ha riportato in Italia il titolo che mancava dal 1990. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, con il loro brano portato al successo a Sanremo, hanno trionfato con 524 voti, di cui 318 ricevuti dal televoto. Seconda classificata della kermesse in scena alla Ahoy Arena di Rotterdam la Francia con 499 punti, terza la Svizzera con 432. ? Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione a X Factor nel 2017 erano soliti esibirsi in via del Corso a Roma.? L'articolo proviene da Italia Sera.

Regno Unito " James Newman, Embers 0 punti Grazie ai Måneskin l'Italia si aggiudica la terza vittoria all'Song Contest: prima di loro ci erano riusciti solo Gigliola Cinquetti nel 1964 e ...E alla fine è successo davvero: i Måneskin sono i vincitori dell'edizionedell'Song Contest! Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono piazzati primi grazie al televoto del pubblico, che li ha catapultati in vetta alla classifica, superando Francia (in ...