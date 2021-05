Congo, il presidente: 'Primi arresti per la morte dell'ambasciatore Attanasio' (Di sabato 22 maggio 2021) Alcuni 'sospetti sono stati arrestati' per l'assassinio dell' ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio , del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo . Lo ha annunciato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) Alcuni 'sospetti sono stati arrestati' per l'assassinioitaliano inLuca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e'autista Mustapha Milambo . Lo ha annunciato il ...

