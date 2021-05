Calciomercato Inter, futuro Conte | “Resterà, nessuno può dargli quell’ingaggio” (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione: decisivo sarà il progetto di Suning per il prossimo anno L’Inter ha vinto lo scudetto per la prima volta dal 2010,… L'articolo Calciomercato Inter, futuro Conte “Resterà, nessuno può dargli quell’ingaggio” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 22 maggio 2021) Antoniopotrebbe lasciare l’al termine della stagione: decisivo sarà il progetto di Suning per il prossimo anno L’ha vinto lo scudetto per la prima volta dal 2010,… L'articolopuò” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - calciomercatoit : ???#InterUdinese, #Conte sul gruppo: 'Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che hanno vinto e quin… - cmdotcom : Schedina CM: vincono #Inter e #Napoli, #Lazio ko col #Sassuolo. #AtalantaMilan, il nostro pronostico… - cmdotcom : #Inter, #Conte: 'Ora i miei calciatori sanno come si vince. I numeri sono importanti, vincere uno scudetto così...'… - cmdotcom : #Zappacosta: 'Futuro? Non ne ho idea'. Come #Conte, possono ritrovarsi all'#Inter #calciomercato #Chelsea #Genoa… -