Valanga sul Monte Bianco | morti due sciatori italiani

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tragedia in montagna: sono stati ritrovati i corpi dei dueche risultavano dispersi sul versante francese delRitrovatii duedispersi (Getty Images)Sono stati ritrovati dalla gendarmeria di Chamonix i corpi dei duefree riderche risultavano dispersi sul versante francese del: sono stati travolti da unacaduta nella zona del Bacino dell’Argentière. Le loro generalità non sono ancora state diffuse in attesa delle operazioni di riconoscimento da parte dei loro familiari. Dal 19 maggio, giorno della riapertura della funivia dell’Aiguille du Midi, sono molti glie gli alpinisti che approfittano ...