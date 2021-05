Musetti | Felicissimo | ma ogni tanto perdo la testa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Felicissimo

Calciomercato.com

All'ATP 250 di Lione arriva la terza semifinale in carriera nel circuito maggiore per Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set (6 - 3, 7 - 6) lo sloveno Aljaz Bedene. Sabato mattina il 19enne di Carrara, numero 88 del ranking, sfiderà il greco Tsitsipas, che ha sconfitto il giapponese ...