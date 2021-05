LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | tanta pioggia | restano in otto davanti

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.35 Tesfatsion prova in solitaria a riportarsi sugli attaccanti. 15.33 Gli altricomponenti della fuga del mattino sono a 30” di ritardo. 15.31corridori rimasti nel gruppo: Albanese, Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla, Ulissi, Bennett e Hamilton. 15.29 Gli altri contrattaccanti provano ad inseguire, ma si fa dura per rientrare sul primo drappello. 15.27 Da dietro si stanno riagganciando anche Bennett e Ulissi. 15.25 Un piccolo drappello è riuscito ad evadere tra i fuggitivi, ci sono Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla e Hamilton. 15.23 Caduta in gruppo per Naesen. 15.22 Si sono staccatiTesfatsion e Campenaerts. 15.19 In ...

giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Siena-Bagno di Romagna LIVE: oltre 10? di margine per i fuggitivi - #DIRETTA #d’Italia… - tuttobiciweb_it : Tanti ritiri nella 12a tappa del #Giro: De Marchi, Masnada, Mader, Soler e Dowsett. Seguite la diretta con il nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Sergio Perez è stato il più veloce: il pilota messicano della Red Bull ha realizzato il miglior tempo, chiudendo il suoveloce in 1'12"487. Secondo tempo per il ferrarista Carlos Sainz davanti ...DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere, streaming video: Mercedes leader nella Fp2! Possiamo poi dire ... Per quanto riguarda gli altri, i tempi sono ancora relativi non avendo trovato ilbuono per ...Parla Francesco Lombardo, ex maresciallo dei carabinieri che aveva seguito le indagini. PALERMO- “Il telefono era spento, ma sull’utenza telefonica è arrivato lo stesso un messaggio. La Sim però, nel ...Troppa bagarre in testa al gruppo per agguantare la tanto ambita fuga del giorno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.00 L ...