LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Ferrari in testa con Sainz! Ma problema al cambio per Leclerc (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06 GASLY DAVANTI! 1’12?929, rifila 0.036 a Sainz e 0.066 a Hamilton. Ma il francese dell’Alpha Tauri sta utilizzando gomme soft, contro le medie dello spagnolo e dell’inglese. 12.05 E SUBITO SAINZ TORNA DAVANTI A TUTTI! 1’12?965, 0.030 meglio di Hamilton! 12.05 Sainz sta utilizzando delle gomme medie nuove. 12.03 Gasly sale in quarta piazza con l’italiana Alpha Tauri a 0.212 con gomme soft. 12.02 Sainz di nuovo in pista, sempre con gomme medie. 12.01 1’12?995 per Hamilton, sale al comando con 0.136 su Bottas e 0.196 su Verstappen. Anche per il britannico gomme medie. 12.01 Bottas sale al comando con la Mercedes in 1’13?131, fa 0.060 meglio di Verstappen, ma con gomme medie, dunque più prestazionali rispetto alle hard. 12.00 Ecco la nuova livrea della McLaren. Wow. #MonacoGP ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06 GASLY DAVANTI! 1’12?929, rifila 0.036 a Sainz e 0.066 a Hamilton. Ma il francese dell’Alpha Tauri sta utilizzando gomme soft, contro le medie dello spagnolo e dell’inglese. 12.05 E SUBITO SAINZ TORNA DAVANTI A TUTTI! 1’12?965, 0.030 meglio di Hamilton! 12.05 Sainz sta utilizzando delle gomme medie nuove. 12.03 Gasly sale in quarta piazza con l’italiana Alpha Tauri a 0.212 con gomme soft. 12.02 Sainz di nuovo in pista, sempre con gomme medie. 12.01 1’12?995 per Hamilton, sale al comando con 0.136 su Bottas e 0.196 su Verstappen. Anche per il britannico gomme medie. 12.01 Bottas sale al comando con la Mercedes in 1’13?131, fa 0.060 meglio di Verstappen, ma con gomme medie, dunque più prestazionali rispetto alle hard. 12.00 Ecco la nuova livrea della McLaren. Wow. #GP ...

