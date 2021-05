Lazio su Gattuso, possibile lo scambio di panchine con Simone Inzaghi (Di giovedì 20 maggio 2021) Mancano ormai soli tre giorni alla conclusione della stagione 2020-21. Il Napoli lavora e prepara l’ultima uscita in casa contro il Verona. Sfida fondamentale in ottica Champions, poiché gli azzurri con una vittoria centrerebbero l’obiettivo. Quest’oggi però la Gazzetta dello Sport torna a parlare di futuro e della prossima stagione. Secondo la rosea potrebbe avvenire uno ‘scambio’ di allenatori tra Napoli e Lazio. Pare, infatti, che i biancocelesti si siano interessati a mister Gattuso, mentre il Napoli monitora da un po’ Simone Inzaghi. Per la Gazzetta questo scambio non è da escludere, ed anzi potrebbe diventare una soluzione concreta in caso di mancato rinnovo dell’attuale coach della Lazio. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Mancano ormai soli tre giorni alla conclusione della stagione 2020-21. Il Napoli lavora e prepara l’ultima uscita in casa contro il Verona. Sfida fondamentale in ottica Champions, poiché gli azzurri con una vittoria centrerebbero l’obiettivo. Quest’oggi però la Gazzetta dello Sport torna a parlare di futuro e della prossima stagione. Secondo la rosea potrebbe avvenire uno ‘’ di allenatori tra Napoli e. Pare, infatti, che i biancocelesti si siano interessati a mister, mentre il Napoli monitora da un po’. Per la Gazzetta questonon è da escludere, ed anzi potrebbe diventare una soluzione concreta in caso di mancato rinnovo dell’attuale coach della

