Covid-19, calano i ricoveri al San Pio: sei pazienti dimessi e nessun decesso

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – calano i ricoveri nel reparto Covid del San Pio di Benevento, che attualmente ospita 30 pazienti (di cui 24 della provincia di Benevento). Nelle ultime 24 ore si segnalano 6 dimissioni e nessun decesso. Di seguito il report completo diramato dall'azienda ospedaliera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

