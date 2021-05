LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 5-4, ATP Lione in DIRETTA: break dell’azzurro nel nono game, serve per il match (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA Sarà il francese Arthur Rinderknech l’avversario di secondo turno: 6-3 6-7 6-2 il punteggio per lui nei confronti dello svedese Mikael Ymer. E VINCE JANNIK Sinner IN RIMONTA! Stavolta c’è la prima centrale vincente che lo manda DIRETTAmente al secondo turno, 0-6 6-3 6-4 il punteggio finale in due ore e 33 minuti più l’interruzione per pioggia! Vantaggio Sinner, match POINT: gran prima centrale, stavolta vincente! 40-40 Sembrava vincente la prima di Sinner, ma il giudice di linea la vede fuori. E poi Karatsev gioca un gran punto chiuso in avanzamento di rovescio. 40-30 match POINT Sinner: servizio e dritto vicino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA Sarà il francese Arthur Rinderknech l’avversario di secondo turno: 6-3 6-7 6-2 il punteggio per lui nei confronti dello svedese Mikael Ymer. E VINCE JANNIKIN RIMONTA! Stavolta c’è la prima centrale vincente che lo mandamente al secondo turno, 0-6 6-3 6-4 il punteggio finale in due ore e 33 minuti più l’interruzione per pioggia! VantaggioPOINT: gran prima centrale, stavolta vincente! 40-40 Sembrava vincente la prima di, ma il giudice di linea la vede fuori. E poigioca un gran punto chiuso in avanzamento di rovescio. 40-30POINT: servizio e dritto vicino ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Dopo una lunga interruzione per la pioggia, #Sinner piega #Karatsev 0-6 6-3 6… - zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 3-4 ATP Lione in DIRETTA: il russo salva due palle break nel settimo game - #Sinner-K… - zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 1-2 ATP Lione in DIRETTA: finisce l’acquazzone si lavora per scoprire il campo -… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Grande reazione di #Sinner, che pareggia il conto aggiudicandosi il… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon #Sinner spazzato via nel #primoset da #Karatsev, che si impone 6-0! #live -