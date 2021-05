Gori titolare per la storia | è un atto dovuto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lo zero a zero tra Lazio e Torino ha condannato il Benevento alla retrocessione in serie B trasformando di fl’ultimo turno di campionato in poco più di un’amichevole. I tre punti in palio domenica sera serviranno a completare il quadro e le statistiche di un campionato che alla Strega converrà archiviare in fretta, ma c’è ancora un record individuale alla portata. Il portiere Ghigo, che il 10 maggio scorso ha spento 41 candeline, potrebbe infatti diventare il debuttante più anziano nelladella serie A. Il record appartiene attualmente a Maurizio Puglisi, ex portiere dell’Empoli, che il 15 maggio 2016 esordì proprio contro il Torino all’età di 39 anni e 6 mesi. Ghigo potrebbe stracciare il primato a 41 anni e 13 giorni iscrivendo il suo nome nelladella ...