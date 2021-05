FIGC, in corso verifiche sul comportamento di Bonucci e del suo agente Lucci (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’inchiesta de “Il Messaggero” ha portato alla luce dei comportamenti tutt’altro che esemplari nell’ambito calcistico. Emblematico il titolo “Compagni invitati a cambiare agente“. In particolare, ad attirare le luci dei riflettori è stato l’agente Alessandro Lucci, capace di portare numerosi pezzi grossi nella sua scuderia nell’arco degli ultimi mesi. Castrovilli, Kulusevski e Scamacca sono solo alcuni dei nomi. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano romano, potrebbe esserci lo zampino di Leonardo Bonucci. Quest’ultimo avrebbe infatti messo in atto “un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci”. Il procuratore federale Giuseppe Chiné è quindi intervenuto ed a breve il materiale finirà nelle mani della Commissione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’inchiesta de “Il Messaggero” ha portato alla luce dei comportamenti tutt’altro che esemplari nell’ambito calcistico. Emblematico il titolo “Compagni invitati a cambiare“. In particolare, ad attirare le luci dei riflettori è stato l’Alessandro, capace di portare numerosi pezzi grossi nella sua scuderia nell’arco degli ultimi mesi. Castrovilli, Kulusevski e Scamacca sono solo alcuni dei nomi. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano romano, potrebbe esserci lo zampino di Leonardo. Quest’ultimo avrebbe infatti messo in atto “un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a”. Il procuratore federale Giuseppe Chiné è quindi intervenuto ed a breve il materiale finirà nelle mani della Commissione ...

