Demi Lovato fa coming out: «Sono non binaria» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima, bisessuale. Poi, pansessuale. Infine, dopo un lungo «percorso di guarigione e di introspezione», non-binaria. Demi Lovato, che in passato ha raccontato ai fan la propria ricerca di un’identità percepita come tale, ha deciso di aprirsi nuovamente, facendo outing come persona non-binaria. «Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita», ha scritto su Instagram la cantante, chiedendo che il pubblico si riferisca a lei utilizzando i pronomi they/them, ossia quei pronomi che la lingua inglese destina al genere neutro. L’identità non-binaria prevede, infatti, che un essere umano non senta di poter essere annoverato nella categoria femminile né in quella maschile, ritrovando parti di sé in entrambi i gruppi. I non-binari, per conseguenza, sono neutri, classificazione, questa, cui la lingua italiana non ha riservato (ancora) alcuna denominazione specifica. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima, bisessuale. Poi, pansessuale. Infine, dopo un lungo «percorso di guarigione e di introspezione», non-binaria. Demi Lovato, che in passato ha raccontato ai fan la propria ricerca di un’identità percepita come tale, ha deciso di aprirsi nuovamente, facendo outing come persona non-binaria. «Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita», ha scritto su Instagram la cantante, chiedendo che il pubblico si riferisca a lei utilizzando i pronomi they/them, ossia quei pronomi che la lingua inglese destina al genere neutro. L’identità non-binaria prevede, infatti, che un essere umano non senta di poter essere annoverato nella categoria femminile né in quella maschile, ritrovando parti di sé in entrambi i gruppi. I non-binari, per conseguenza, sono neutri, classificazione, questa, cui la lingua italiana non ha riservato (ancora) alcuna denominazione specifica.

jadelightweight : RT @larasksksk: io super proud di demi lovato <3 - demismycat : ai demi lovato - ElenaDeGal : @meowenyu Oddio pensavo di essere l'unica invece vedo che è un sentimento comune. In passato Demi Lovato era intocc… - breakingnewsit : TT: #Formigoni, Marghe, cesaroni, Demi Lovato, mapei stadium, Serena, Tancredi, Movimento 5 Stelle, Porta a Porta. - CosaInTendenza : Alle 12:01 Demi Lovato è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 12 Tweet in evidenza per l'hashtag Demi Lova… -