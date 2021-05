Batterie allo stato solido: tra poco verranno stampate in 3D (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci ha pensato Sakuu Corporation, con una innovativa tecnica mista che punta all’esordio già entro la fine dell’anno. In arrivo grandi novità per le auto elettriche (by Adobestock)Si possono abbattere in un solo colpo costi di produzione ed aumentare sicurezza e sostenibilità a beneficio delle performance e dell’ambiente? Sakuu Corporation pensa di sì, e crede sia possibile già entro la fine del 2021. L’azienda statunitense (ex Kera-Cel), di comune accordo col principale fornitore giapponese di componenti automobilistici per Oem Masashi Seimitsu, lancia la sfida per la messa a punto rapida di Batterie allo stato solido in 3D, che andranno a rimpiazzare le già ultrapotenti Batterie in ioni di litio. Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare dell’argomento, a seguito degli annunci ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci ha pensato Sakuu Corporation, con una innovativa tecnica mista che punta all’esordio già entro la fine dell’anno. In arrivo grandi novità per le auto elettriche (by Adobestock)Si possono abbattere in un solo colpo costi di produzione ed aumentare sicurezza e sostenibilità a beneficio delle performance e dell’ambiente? Sakuu Corporation pensa di sì, e crede sia possibile già entro la fine del 2021. L’azienda statunitense (ex Kera-Cel), di comune accordo col principale fornitore giapponese di componenti automobilistici per Oem Masashi Seimitsu, lancia la sfida per la messa a punto rapida diin 3D, che andranno a rimpiazzare le già ultrapotentiin ioni di litio. Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare dell’argomento, a seguito degli annunci ...

