Intervenuto negli studi di 'Tiki Taka' su Italia 1, l'ex Juventus Massimo Mauro è tornato sugli episodi avvenuti nel match contro l'Inter, scagliandosi ferocemente contro il VAR: "Il VAR è la rovina del calcio nei 90'. –afferma Mauro, come riportato anche da Tutto Juve.Com e da altre testate giornalistiche- Se usato per la partita, per gli episodi che succedono in campo dove l'arbitro è a due metri e la moviola ti mostra un'altra cosa, se non capiamo questo, è la rovina dei 90 minuti. Quindi per fuorigioco e gol non gol va benissimo, ma per il resto fermatevi, state rovinando il calcio". Non si comprende questa presa di posizione contro il VAR, dell'ex calciatore. Parere diffuso è che il VAR- se utilizzato bene e qualora migliorasse ulteriormente –magari introducendo come accade nel basket l'instant replay a chiamata da parte degli allenatori- ...

Enzovit : Mauro e Var: i tempi sono cambiati, se ne faccia una ragione! - VeronelliD : Massimo Mauro: “Il #Var è la rovina del calcio nei 90’. Se usato per la partita, per gli episodi che succedono in c… - TUTTOJUVE_COM : Mauro contro il VAR: 'Fermatevi, state rovinando il calcio' - maurobennici : Ho pubblicato un pensiero: Salvaci o VAR .. - sscalcionapoli1 : Massimo Mauro vergognoso: “Ok fuorigioco e gol-non gol, ma per il resto il Var si deve fermare, state rovinando il… -