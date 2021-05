“Ma io e Riccardo…” E Ida Platano in lacrime a UeD Ma Maria De Filippi non perdona

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Puntata molto forte quella del 18 maggio di ‘Uomini e Donne’. Protagonista la dama Ida, che è definitivamente crollata in studio scoppiando a piangere. Un momento molto commovente, che ha fatto venire a galla situazioni comunque impensabili. La stessa padrona di casaDeè stata costretta ad intervenire e ha in un certo senso attaccato la donna per un atteggiamento non proprio impeccabile, che starebbe ormai portando avanti da troppo tempo e che inevitabilmente la condiziona. Riccardo Guarnieri l’ha criticata pesantemente: “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è ...