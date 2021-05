E' morto Charles Grodin, l'attore aveva 86 anni (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - E' morto Charles Brodin. L'attore aveva 86 anni e, come ha annunciato la famiglia, è deceduto dopo una lunga malattia. Il figlio, come ha reso noto la Abc, ha annunciato che il padre era affetto da un cancro che aveva raggiunto il midollo. Grodin è stato protagonista di una lunga lista di film di successo, spaziando tra diversi generi e lasciando il segno tra gli anni '80 e '90 in commedie che hanno ottenuto anche incassi di rilievo. Nel suo curriculum King Kong, La signora in rosso, Dave, Beethoven. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - E'Brodin. L'86e, come ha annunciato la famiglia, è deceduto dopo una lunga malattia. Il figlio, come ha reso noto la Abc, ha annunciato che il padre era affetto da un cancro cheraggiunto il midollo.è stato protagonista di una lunga lista di film di successo, spaziando tra diversi generi e lasciando il segno tra gli'80 e '90 in commedie che hanno ottenuto anche incassi di rilievo. Nel suo curriculum King Kong, La signora in rosso, Dave, Beethoven.

Adnkronos : E' morto Charles Grodin, il padrone di Beethoven al cinema. - fisco24_info : E' morto Charles Grodin, l'attore aveva 86 anni: In carriera i successi di La signora in rosso, Dave, Beethoven…

