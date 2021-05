Coronavirus, riaperture nel Regno Unito a rischio stop: crescono i casi di variante indiana. In Francia risalgono i contagi a due giorni dal via libera i bar all’aperto (Di martedì 18 maggio 2021) Regno Unito EPA/NEIL HALL Il premier britannico Boris Johnsoncrescono i contagi per la variante indiana Nel giorno delle riaperture dei pub al chiuso nel Regno Unito, oltre che teatri e cinema, cresce la preoccupazione degli esperti per la minaccia della variante indiana che ha segnato un nuovo picco di casi Covid. Come riporta il Guardian, gli esperti sostengono che il ceppo indiano diventerà prevalente nel Regno Unito in pochi giorni, dopo che le rilevazioni hanno fatto emergere un aumento dei casi del 75% dallo scorso giovedì. Dopo che il premier Boris Johnson ha definito il piano di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021)EPA/NEIL HALL Il premier britannico Boris Johnsonper laNel giorno delledei pub al chiuso nel, oltre che teatri e cinema, cresce la preoccupazione degli esperti per la minaccia dellache ha segnato un nuovo picco diCovid. Come riporta il Guardian, gli esperti sostengono che il ceppo indiano diventerà prevalente nelin pochi, dopo che le rilevazioni hanno fatto emergere un aumento deidel 75% dallo scorso giovedì. Dopo che il premier Boris Johnson ha definito il piano di ...

Advertising

NikiCottone : #coronavirus #18maggio Dal #coprifuoco alle #feste, dai #matrimoni alle #palestre: domande e risposte sulle riapert… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: via al Dl Covid su riaperture, coprifuoco alle 23 e ripartono ristoranti e palestre, s… - Marco1999Busa : RT @Storace: #Bechis: il giorno decisivo per tornare #liberi - LifeJoining : RT @sabrina__sf: Il Texas riporta zero morti per coronavirus due mesi dopo le riaperture. Così, per dire! - NewSicilia : #Newsicilia #Covid #Italia - #coprifuoco alle 23, poi alle 24 e infine abolito: LE DATE UFFICIALI - Arriva anche il… -