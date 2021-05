Continua lancio di razzi da Gaza | raid di Israele

Advertising

LinaVadal : RT @Adnkronos: Non accenna a placarsi l'escalation militare. - Adnkronos : Non accenna a placarsi l'escalation militare. - infoitinterno : Gaza, continua il lancio di razzi - fisco24_info : Gaza, continua il lancio di razzi: Ministero Sanità Gaza: 212 i palestinesi morti, tra loro 61 bambini. Idf: 'Uccis… - liberenotizie : Gaza, continua il lancio di razzi. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Continua lancio

Ministero Sanità Gaza: 212 i palestinesi morti, tra loro 61 bambini. Idf: "Uccisi 150 terroristi in raid a Gaza'**ildi razzi da Gaza. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, dalle 19 ora locale di ieri alle 7 di stamattina dalla Striscia sono partiti 90 razzi, una ventina dei ...Che, d'altronde, anche a sinistra non sono mancate fin daldelle monetine a Craxi, il 30 ...a non farsi carico intellettualmente e perciò politicamente della produzione, che oggi vuol ...AGI Una vacanza autentica e a prova d'imprevisto grazie all'amico del posto. In Sardegna si può, anche se non si conosce nessuno, grazie a Davide Fancellu che - in piena pandemia - si è inventato un s ...Ministero Sanità Gaza: 212 i palestinesi morti, tra loro 61 bambini. Idf: 'Uccisi 150 terroristi in raid a Gaza'** ...