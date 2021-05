Wsj: Microsoft volle le dimissioni di Bill Gates per una relazione con una dipendente (Di lunedì 17 maggio 2021) Il board di Microsof t decise nel 2020 che Bill Gates doveva dimettersi . La decisione fu presa in seguito a un'indagine sui rapporti sentimentali che Gates avrebbe avuto per anni con una dipendente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) Il board di Microsof t decise nel 2020 chedoveva dimettersi . La decisione fu presa in seguito a un'indagine sui rapporti sentimentali cheavrebbe avuto per anni con una...

