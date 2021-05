Draghi riapre l'Italia, ma guarda all'Europa. Entro venerdì le riforme a Bruxelles (Di lunedì 17 maggio 2021) A Bruxelles andranno inviati entrambi. Ed entrambi questa settimana. Non solo il decreto sulla governance, che a Palazzo Chigi, d’intesa col Mef, avevano di fatto già definito lavorando con riserbo operoso. Ma anche quello sulle semplificazioni, che invece con più difficoltà lo staff del premier sta tenendo al riparo dalle tensioni politiche. Però la tabella di marcia è fissata, ormai: Mario Draghi vuole che Entro venerdì la Commissione riceva le bozze dei due provvedimenti. E forse anche per questo ieri ha tirato un sospiro di sollievo quando ha capito che, sulle riaperture, si era evitata la zuffa. L’unica obiezione è stato Giancarlo Giorgetti a porla. “Perché non togliamo da subito il coprifuoco?”, ha detto il capo delegazione leghista durante la cabina di regia a Palazzo Chigi. Ma l’ha fatto col tono di chi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Aandranno inviati entrambi. Ed entrambi questa settimana. Non solo il decreto sulla governance, che a Palazzo Chigi, d’intesa col Mef, avevano di fatto già definito lavorando con riserbo operoso. Ma anche quello sulle semplificazioni, che invece con più difficoltà lo staff del premier sta tenendo al riparo dalle tensioni politiche. Però la tabella di marcia è fissata, ormai: Mariovuole chela Commissione riceva le bozze dei due provvedimenti. E forse anche per questo ieri ha tirato un sospiro di sollievo quando ha capito che, sulle riaperture, si era evitata la zuffa. L’unica obiezione è stato Giancarlo Giorgetti a porla. “Perché non togliamo da subito il coprifuoco?”, ha detto il capo delegazione leghista durante la cabina di regia a Palazzo Chigi. Ma l’ha fatto col tono di chi ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @claudio301065: Da notare il titolo: 'Draghi riapre l'Italia' e non 'il governo riapre l'Italia'. Poi se criticano il sistema mediatico… - vittoriodiri : RT @claudio301065: Da notare il titolo: 'Draghi riapre l'Italia' e non 'il governo riapre l'Italia'. Poi se criticano il sistema mediatico… - tiscalinotizie : #coprifuoco: da domani alle 23, dal 1 giugno si punta a eliminarlo in zona bianca. Tutte le nuove misure del govern… - GMatch46 : Chi lo dice a Salvini che il Papete non riapre Covid, coprifuoco da subito alle 23. Ecco la road map delle apertur… - ginocalcinotto : RT @claudio301065: Da notare il titolo: 'Draghi riapre l'Italia' e non 'il governo riapre l'Italia'. Poi se criticano il sistema mediatico… -