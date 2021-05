Amici 20 | “Giulia Non Ha Vinto”! Tutta La Verità Sulla Vittoria Del Talent

(Di lunedì 17 maggio 2021)Stabile è stata incoronata vincitrice delshow20, ma il successo della ballerina ha fatto discutere sul web. (Screenshot da Instagram @giugiulola)Con la finale del Serale è calato il sipario su20. Dopo varie puntate, andate in onda in prima serata su Canale 5, ilshow di Maria De Filippi si è concluso con l’incoronazione della vincitrice:Stabile. Per la prima volta nella storia della trasmissione di Mediaset a conquistare il gradino più alto del podio è stata una ballerina donna. Nelle diciannove precedenti edizioni del programma a vincere erano stati cantanti uomini o donne, ballerini uomini, ma mai ballerine donne. Insomma se da una parte è stato un verdetto storico e inatteso, dall’altra non a tutti i fan del ...

da poco terminata questa ventesima edizione di, eppure non si può affatto fare a meno di parlare ancora dei suoi protagonisti. Oltre ad avere i riflettori puntati sue su tutte le ultime novità, c'è grande attenzione anche sugli altri ...Un lungo post di ringraziamento a cuore apetto dopo aver vinto la finale contro il suo fidanzato ...ROMA – Sono ore di grande emozione per Giulia Stabile, la prima donna ballerina a vincere un’edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La ragazza ritorna sui social con un lungo ...A La Vita in Diretta Alberto Matano ha spiazzato e sorpreso allo stesso tempo Anna Pettinelli, ospite in studio come opinionista. Ecco cosa le ha detto su Amici.