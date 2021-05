Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel ha pagato la rasoiata di Egan Bernal. Ma resta in corsa a soli 15? (Di domenica 16 maggio 2021) In tanti se lo aspettavano addirittura vincitore di tappa, vista una condizione mostruosa mostrata in questa prima parte di Giro d’Italia 2021. Remco Evenepoel, invece, oggi ha pagato un po’ di inesperienza, ma con la sua classe eccezionale (nonostante gli appena 20 anni) è riuscito a difendersi al meglio nella nona frazione con arrivo in vetta a Campo Felice. Il belga, capitano della Deceuninck Quick-Step, fino ai tre chilometri dal traguardo era apparso molto brillante, anzi, ad un certo punto prima di approcciare l’ascesa finale si era addirittura portato in testa al gruppo per tentare un ventaglio visto il vento laterale. Poi però, proprio nel momento decisivo, quando è iniziato lo strappo conclusivo con lo sterrato, ha perso alcune posizioni, pagando l’accelerazione della Ineos ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) In tanti se lo aspettavano addirittura vincitore di tappa, vista una condizione mostruosa mostrata in questa prima parte di, invece, oggi haun po’ di inesperienza, ma con la sua classe eccezionale (nonostante gli appena 20 anni) è riuscito a difendersi al meglio nella nona frazione con arrivo in vetta a Campo Felice. Il belga, capitano della Deceuninck Quick-Step, fino ai tre chilometri dal traguardo era apparso molto brillante, anzi, ad un certo punto prima di approcciare l’ascesa finale si era addirittura portato in testa al gruppo per tentare un ventaglio visto il vento laterale. Poi però, proprio nel momento decisivo, quando è iniziato lo strappo conclusivo con lo sterrato, ha perso alcune posizioni, pagando l’accelerazione della Ineos ...

