"Quarta ondata in arrivo? " Ecco cosa succederà a settembre (Di sabato 15 maggio 2021) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha parlato della diffusione del Covid. I numeri stanno scendendo rapidamente, 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte. Mascherine e strette di mano, cosa succederà? Parlando di mascherine dice: Quando arriveremo a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere. Da metà giugno in poi all'aperto penso che le mascherine vadano tolte. E se volessimo tornare a stringerci la mano? Io la mano la darei già adesso perché questa cosa di salutarci come i pinguini, con il gomito, a me ha un po' stufato. Non è pericoloso nel momento in cui la mano la igienizzo io e la igienizza lei. Non vedo dove sia il problema di ...

