Sei gay e ci disonori E i parenti lo decapiutano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il ragazzo stava per abbandonare l'Iran, dove l'omosessualità è punibile con la pena di morte, per cercare rifugio in Turchia. A colpire il fratellastro e due cugini.

Il fatto che il giovane fosse gay non è stato invece affatto accettato dal suo fratellastro e da due suoi cugini, intenzionati a punire Fazeli - Monfared. I parenti in questione hanno infatti ... Il ragazzo stava per abbandonare l'Iran, dove l'omosessualità è punibile con la pena di morte, per cercare rifugio in Turchia. A colpire il fratellastro e due cugini.