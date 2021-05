Dying Light 2: personaggi, eventi e open world discussi dagli sviluppatori – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli sviluppatori di Dying Light 2 hanno parlato di personaggi, eventi e open world in un recente AMA dedicato al gioco d’azione horror.. Techland ha rilasciato un nuovo AMA (Ask Me Anything) dedicato a Dying Light 2, l’atteso gioco d’azione horror. Tramite quanto svelato, abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sui personaggi, sulle fazioni, sugli eventi e sull’open world. Ecco quanto è stato detto. Prima di tutto, Tymon Smekta?a – lead game designer – ha affermato: “Dying Light 2 avrà luogo in un posto diverso e svariati anni dopo gli eventi del primo capitolo. Per questo motivo, non incontrerete … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Glidi2 hanno parlato diin un recente AMA dedicato al gioco d’azione horror.. Techland ha rilasciato un nuovo AMA (Ask Me Anything) dedicato a2, l’atteso gioco d’azione horror. Tramite quanto svelato, abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sui, sulle fazioni, suglie sull’. Ecco quanto è stato detto. Prima di tutto, Tymon Smekta?a – lead game designer – ha affermato: “2 avrà luogo in un posto diverso e svariati anni dopo glidel primo capitolo. Per questo motivo, non incontrerete … Notizie ...

Advertising

Andrea96ven : @Kiara_Valentine Ti piace/conosci dying light? - adriathereject : Tutta ieri notte ho giocato a Dying Light. ????? Io sarò uno di quelli che lo comprerà Resident Evil 8 Village chiam… - durlindana69 : Noel Gallagher - The Dying of the Light - maplewhite1912 : Un horror, che sia un action o un survival, dubito fortemente che si manterrebbe credibile per più di 15-20 ore. Il… -