Cittadella-Brescia, slitta l’inizio per problemi con il VAR (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 18:00 avrebbe dovuto prendere il via la gara tra Cittadella e Brescia, gara d’apertura dei playoff di Serie B 2020-21: per problemi con il VAR al Tombolato il calcio d’inizio è slittato inizialmente di 10 minuti, ma l’attesa sarà più lunga. Secondo DAZN ci sono buone possibilità per uno slittamento della partita qualora non sia risolto il problema, visto che ci sono problemi anche a livello di comunicazione tra i componenti della terna arbitrale. Foto: Logo Serie B Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 18:00 avrebbe dovuto prendere il via la gara tra, gara d’apertura dei playoff di Serie B 2020-21: percon il VAR al Tombolato il calcio d’inizio èto inizialmente di 10 minuti, ma l’attesa sarà più lunga. Secondo DAZN ci sono buone possibilità per unomento della partita qualora non sia risolto il problema, visto che ci sonoanche a livello di comunicazione tra i componenti della terna arbitrale. Foto: Logo Serie B Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Ultim'Ora Clamoroso in serie B Problema al Var: a rischio il playoff di B tra Cittadella e Brescia - Ilovepalermoca… - ElBuffi82 : Adesso come una vera figa ci vediamo Cittadella-Brescia - GianlucaLupo1 : @VerFilippo Più che altro non vorrei trovare il Monza, perché con le altre abbiamo 2 risultati su 3. Per il Monza è… - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, #CittadellaBrescia rischia il rinvio per colpa del #VAR - VerFilippo : @donkey_wolf Comunque vada, la finale sarebbe tragica. Col Cittadella non vinceremo mai, nemmeno con Messi e Ronald… -