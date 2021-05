Nunzia De Girolamo | svaligiata la villa a Benevento | portati via soldi | gioielli e due pistole

(Di mercoledì 12 maggio 2021)nella notte ladella famiglia di a San Nicola Manfredi , in provincia di. L'abitazione, in cui vivono i genitori dell'ex ministro, era vuota al momento della rapina. I ...

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i ladri sarebbero entrati in casa Deattraverso una finestra al piano terra, che i carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato forzata.Novella Toloni per ilgiornale.itdeCassetti divelti, armadi svuotati, oggetti e componenti di arredo sparsi ovunque. È la scena che si sono trovati di fronte i genitori diDedopo essere rientrati a ...L'abitazione era vuota al momento della rapina: portati via soldi, gioielli e due pistole. Il messaggio dell'ex ministro sui social: "Grazie dell'affetto" ..."Al momento della rapina l'abitazione era vuota" ha rassicurato l'ex ministro sui social. Portati via soldi, gioielli e due pistole ...