Lupin | Netflix ufficializza quando sarà disponibile la seconda parte

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è la serie francese originaleche ha spopolato durante la primamessa a disposizione degli utenti sulla piattaforma digitale. Pensate che è stata nella top 10 tra le serial del servizio di intrattenimento in streaming per diverse settimane e in ben dieci paesi diversi. Un vero e proprio fenomeno mondiale le vicende che vedono come protagonista l’attore Omar Sy. La serie tvè stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan ed è prodotta da Gaumont Télévision. Nel cast saranno presenti, oltre al protagonista interpretato da Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.2 suesce?esce ...