Inter, tensione Conte-Lautaro: “Porta rispetto. Con chi ce l’hai?” (Di giovedì 13 maggio 2021) tensione a bordo campo tra l’allenatore dell’Inter Antonio Conte e Lautaro Martinez: “Porta rispetto. Con chi ce l’hai?”, ecco cos’è successo Nel turno infrasettimanale del campionato italiano (36° giornata), scintille a bordo campo tra l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e l’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è entrato nel primo tempo al posto di Sanchez. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)a bordo campo tra l’allenatore dell’AntonioMartinez: “. Con chi ce?”, ecco cos’è successo Nel turno infrasettimanale del campionato italiano (36° giornata), scintille a bordo campo tra l’allenatore dell’, Antonio, e l’attaccante nerazzurro,Martinez. Il centravanti argentino è entrato nel primo tempo al posto di Sanchez. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

