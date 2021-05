Strage in una scuola in Russia: 11 morti e 32 feriti. Due i killer: un 17enne arrestato, il secondo ucciso (Di martedì 11 maggio 2021) Strage in una scuola in Russia: 11 morti e 32 feriti. Due i killer: un 17enne arrestato e il secondo ucciso dagli agenti. E tra ostaggi terrorizzati e bambini in fuga, 2 delle vittime sarebbero morte cercando di mettersi in salvo gettandosi dalle finestre… Ancora sangue tra i banchi. Una sparatoria in una scuola di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan nella Russia centrale, ha seminato orrore e morte. secondo i servizi di soccorso locali, citati dall’agenzia Novosti, e riferiti dall’Ansa, dopo le raffiche di mitragliatrice, ci sarebbero 11 morti. E 32 i feriti della sparatoria in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021)in unain: 11e 32. Due i: une ildagli agenti. E tra ostaggi terrorizzati e bambini in fuga, 2 delle vittime sarebbero morte cercando di mettersi in salvo gettandosi dalle finestre… Ancora sangue tra i banchi. Una sparatoria in unadi Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan nellacentrale, ha seminato orrore e morte.i servizi di soccorso locali, citati dall’agenzia Novosti, e ridall’Ansa, dopo le raffiche di mitragliatrice, ci sarebbero 11. E 32 idella sparatoria in ...

