Ida Platano colpo di scena | “É salito in camera” | Chi è il cavaliere del trono over

(Di martedì 11 maggio 2021) Ha finalmente voltato pagina Ida, punto e a capo per lei. Un nuovo inizio accanto ad un belsembra essere sbocciato. Riccardo Guarnieri è solo un lontano ricordo… Idadimentica Riccardo, ora c’è lui Uomini e Donne sta per volgere al termine. La consueta pausa estiva si avvicina, i giovani tronisti hanno fatto le loro scelte e dopo Samantha anche Massimiliano e Giacomo si preparano al grande giorno. Aria d’amore alclassico, ma non è da meno l’atmosfera che si respira all’. Le dame e i cavalieri si stanno conoscendo meglio, alcuni hanno come Biagio e Sara hanno dovuto dirsi addio, altri invece pare siano sulla buona strada per dare inizio ad una storia coinvolgente e ricca di emozioni. Tra i fortunati, c’è anche la bellissima Ida...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio Non sappiamo ancora se toccherà solo ai giovani andare in onda oggi a Uomini e donne , ma quello che è certo è che la bellaè tornato per essere protagonista. La bella dama è tornata e ha già chiarito il fatto che non prova niente a rivedere Riccardo e questo sicuramente fa piacere al pubblico che la segue con ...... anticipazioni trono over:è uscita con Gabriele Tra le dame più 'chiacchierate' degli ultimi tempi c'è anche una grande amica di Gemma,, tornata da qualche tempo protagonista del ...Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio: baci e dichiarazione d'amore per Massimiliano Mollicone diviso tra Eugenia e Vanessa.Anticipazioni Uomini e Donne trono over: la “superstar” Gemma Galgani non ha preso bene il fatto che Aldo la veda solo come un’amica.