Calcio | Fonseca ' Inter senza pressioni ma sarà difficile'

(Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico giallorosso: "Nerazzurri meritano complimenti per scudetto" ROMA - "L'è una grandissima squadra e merita i complimenti per lo Scudetto. Non hama mi aspetto una partita ...

"Penso che non sia stato volontario. La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato" lo ha detto Pauloalla vigilia della sfida con l'Inter nel tentativo di spiegare il rendimento della Roma in Serie A nel 2021. Poi su Darboe e Zalewski ha aggiunto: "Loro sono pronti per stare qui con noi e ...Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulonella conferenza stampa della vigilia del match esterno contro l'Inter. Sono tre i recuperi per i giallorossi: "Domani avremo El Shaarawy, ...Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "Darboe e Zalewski sono pronti per giocare con noi, sono due ragazzi con qualità ma riguardo il loro futuro non dico altro. Io sono soddisfatto". Lo ha detto l'allenatore de ...José Mourinho sarà l'allenatore dalla Roma a partire dalla stagione 2021/2021, subentrando al connazionale Paulo Fonseca. Considerando l'euforia dei tifosi giallorossi, la dirigenza capitolina avrebbe ...