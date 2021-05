Juventus, nessun vertice in corso: avanti con Pirlo (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – nessun vertice societario alla Continassa per decidere l’esonero di Andrea Pirlo. Fonti Juventus smentiscono alcune ricostruzioni avanzate nelle ultime ore su un possibile allontanamento del tecnico bianconero dopo la sconfitta per 3-0 di ieri sera allo Stadium contro il Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) –societario alla Continassa per decidere l’esonero di Andrea. Fontismentiscono alcune ricostruzioni avanzate nelle ultime ore su un possibile allontanamento del tecnico bianconero dopo la sconfitta per 3-0 di ieri sera allo Stadium contro il Milan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

