AzzolinaLucia : Bravo Giuseppe Conte su Virginia Raggi. Il Movimento 5 Stelle ha già la sua candidata a Roma e tutti noi la soster… - carlosibilia : Virginia Raggi è la candidata del MoVimento 5 Stelle a Roma. #avanticoncoRAGGIo - ilriformista : Altro round di fuoco tra #Conte e #Casaleggio, da #Rousseau bordate all’ex premier sugli iscritti del Movimento 5 S… - ideadestra_ : RT @Noiconsalvini: SONDAGGIO MENTANA / PREMIATA LA LINEA DI SALVINI SUL COPRIFUOCO. CROLLA IL MOVIMENTO 5 STELLE, RECORD PER FRATELLI D'ITA… - Lopinionista : Il Movimento 5 Stelle dice sì alla ricandidatura di Virginia Raggi -

Giuseppe Conte sottoporrà all'assemblea degli iscritti della proposta di un nuovo statuto, per recepire anche quelle che erano le richieste degli stati generali. Non si tratterà di un 'voto netto' ma ci sarà un momento assembleare per dare ...Il ddl è stato presentato oggi al Senato dal senatore delFabrizio Trentacoste, ed è frutto di una collaborazione con la deputata all'Ars Valentina Palmeri e con l'agronomo Guido ...(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2021 "Il Movimento 5 stelle sta lavorando per rivedere il coprifuoco e dare il via libera a nuove riaperture, lo faremo basandoci sui dati scientifici. Dobbiamo ...Nel giro di una settimana il Movimento 5 stelle perde lo 0,8 per cento, passando dal 17,8 al 17, mentre tutti gli altri partiti sono in crescita .