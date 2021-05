Covid | mascherine e distanze | le linee guida delle Regioni per far ripartire i matrimoni

(Di domenica 9 maggio 2021) La Conferenzaha proposto un protocollo per faruno dei settori più colpiti dalle restrizioni anti-coronavirus: nel decreto in vigore non è indicata una data, ma la prossima settimana il governo riesaminerà le misure e l’obiettivo è consentire i banchetti da giugno. Tra i punti: ospiti distanziati e con la mascherina, privilegiare gli spazi all'aperto, buffet self service solo con prodotti monodose, obbligo di mantenere l'elenco dei partecipanti per 14 giorni

