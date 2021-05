Amici, Giulia Stabile: attacco di panico prima dell’esibizione? (Di domenica 9 maggio 2021) Giulia Stabile la seconda finalista di Amici ha avuto un grave attacco di panico? È accaduto dopo la scelta da parte dei giudici di Aka7even, primo dei concorrenti che accederà alla puntata conclusiva del talent. Il pubblico da casa si è accorto del momento e la prof Peparini lo ha confermato. Giulia Stabile è approdata alla finale di Amici di Maria De Filippi del 15 maggio. Ma la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 9 maggio 2021)la seconda finalista diha avuto un gravedi? È accaduto dopo la scelta da parte dei giudici di Aka7even, primo dei concorrenti che accederà alla puntata conclusiva del talent. Il pubblico da casa si è accorto del momento e la prof Peparini lo ha confermato.è approdata alla finale didi Maria De Filippi del 15 maggio. Ma la Articolo completo: dal blog SoloDonna

