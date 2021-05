Storie di mare e piccole terre: lo spettacolo ecologico (Di sabato 8 maggio 2021) La piattaforma Livenow ha deciso di ampliare il suo raggio di azione presentando la sua prima opera teatrale. L’opera scelta si intitola Storie di mare e piccole terre e sarà in live streaming domenica 23 maggio alle ore 20, dal Teatro Auditorium di Trento. Di cosa parla l’opera teatrale Storie di mare e piccole terre? L’opera teatrale Storie di mare e piccole terre si presenta come una fiaba surreale e ecologica. La regia è di Maurizio Dini Ciacci mentre la video-regia è stata eseguita dal premio Oscar Luc Jacquet. I testi e la voce invece sono stati curati da Dario Vergassola. Mentre gli interventi musicali sono stati affidati a Isabella Turso, Dargen D’Amico, Marquica e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) La piattaforma Livenow ha deciso di ampliare il suo raggio di azione presentando la sua prima opera teatrale. L’opera scelta si intitoladie sarà in live streaming domenica 23 maggio alle ore 20, dal Teatro Auditorium di Trento. Di cosa parla l’opera teatraledi? L’opera teatraledisi presenta come una fiaba surreale e ecologica. La regia è di Maurizio Dini Ciacci mentre la video-regia è stata eseguita dal premio Oscar Luc Jacquet. I testi e la voce invece sono stati curati da Dario Vergassola. Mentre gli interventi musicali sono stati affidati a Isabella Turso, Dargen D’Amico, Marquica e ...

