Programmi TV di stasera, sabato 8 maggio 2021. Su Rete 4 «Milano 2020», docufilm che ricostruisce l’inizio dell’emergenza Covid nel capoluogo lombardo (Di sabato 8 maggio 2021) Milano 2020 Rai1, ore 21.55: L’oro di Scampia Film del 2014 di Marco Pontecorvo con Beppe Fiorello e Gianluca Di Gennaro. Trama: Nel difficile quartiere di Scampia il punto di riferimento per molti ragazzi è la palestra di Gianni Maddaloni dove possono praticare gratuitamente judo ed altre arti marziali e scoprire, grazie allo sport, i valori della vita. Per Pino, figlio di Gianni, si avvera il sogno di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000. Curiosità: Trasmesso in prima visione su Rai1 il 10 febbraio 2014, fu seguito da 6.802.000 spettatori (23.85% di share). Rai2, ore 21.05: F.B.I. 3×09 Il potere: Una giornalista politica del New York Times, Addie Ricard, viene rapita. Indagando, si scopre che ha una relazione s egreta con un Senatore: chi vogliono realmente colpire i rapitori? Rai2, ore 21.50: Blue Bloods 11×02 Nel nome ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 maggio 2021)Rai1, ore 21.55: L’oro di Scampia Film del 2014 di Marco Pontecorvo con Beppe Fiorello e Gianluca Di Gennaro. Trama: Nel difficile quartiere di Scampia il punto di riferimento per molti ragazzi è la palestra di Gianni Maddaloni dove possono praticare gratuitamente judo ed altre arti marziali e scoprire, grazie allo sport, i valori della vita. Per Pino, figlio di Gianni, si avvera il sogno di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000. Curiosità: Trasmesso in prima visione su Rai1 il 10 febbraio 2014, fu seguito da 6.802.000 spettatori (23.85% di share). Rai2, ore 21.05: F.B.I. 3×09 Il potere: Una giornalista politica del New York Times, Addie Ricard, viene rapita. Indagando, si scopre che ha una relazione s egreta con un Senatore: chi vogliono realmente colpire i rapitori? Rai2, ore 21.50: Blue Bloods 11×02 Nel nome ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Andrea Giambruno, quanto guadagna il giornalista compagno di Giorgia Meloni ...della sua carriera ha lavorato per alcuni programmi di successo di Rete 4 e Canale 5. Tra questi si annoverano Quinta Colonna , condotto da Paolo Del Debbio, ma anche Matrix , Mattino 5 e Stasera ...

PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, sabato 8 maggio 2021 LA POLITICA IN TV Le trasmissioni politiche in onda nelle principali emittenti televisive. Sabato 8 maggio Rai 1 07:30 - Mattina in Famiglia Rete 4 07:05 - Stasera Italia 20:30 - Stasera Italia week end La 7 07:00 - Omnibus News 08:00 - Omnibus Dibattito 11.00 - Tagadà risponde 12:00 - L'aria che tira 20:35 - Ora in Onda LA POLITICA NELLE RADIO Le trasmissioni politiche in ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 7 Maggio 2021 ComingSoon.it DA STASERA, SU TRS, IN DIRETTA DA SAMBUCA, L’OTTAVARIO IN ONORE DI MARIA SS. DELL’UDIENZA Sambuca si prepara a celebrare i festeggiamenti in onore della propria patrona: Maria Santissima dell’Udienza, in programma domenica prossima 16 maggio. Da stasera al via l’ottavario con celebrazioni ...

Amici 20, la semifinale stasera su Canale 5: le anticipazioni Amici 20, stasera su Canale 5 la semifinale del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi: ecco le anticipazioni ...

