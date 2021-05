AstraZeneca, in Sicilia, Trento e Basilicata le maggiori quantità di dosi del vaccino non utilizzate (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 26 milioni 916.650 le dosi di vaccino consegnate all'Italia, e di queste ne sono state somministrate 23.349.402 (pari all'87%). Ne restano dunque nei frigo 3.567.248. Di queste, circa 3 milioni ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 26 milioni 916.650 lediconsegnate all'Italia, e di queste ne sono state somministrate 23.349.402 (pari all'87%). Ne restano dunque nei frigo 3.567.248. Di queste, circa 3 milioni ...

Advertising

sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - Agenzia_Ansa : In Sicilia sono 250 mila le dosi di AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. A fornire il dato… - zazoomblog : AstraZeneca in Sicilia Trento e Basilicata le maggiori quantità di dosi del vaccino non utilizzate - #AstraZeneca… - valtaro : #Sicilia, nel frigo 250mila dosi di AstraZeneca - valtaro : #'In Sicilia il 30% non vuole Astrazeneca' -